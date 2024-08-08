«В Минске во Дворце Независимости Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие во встрече министров внутренних дел государств-участников СНГ с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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