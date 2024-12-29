В Орле во время движения загорелся троллейбус

Сегодня, 29 декабря, в Орле рано утром загорелся троллейбус. ЧП произошло во время движения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, водитель высадил пассажиров и пытался самостоятельно справится с возгоранием.
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