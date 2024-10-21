HR-эксперт Окунев: тренд на молодость в корпоративной среде закрепился надолго

Корпорации ищут молодых специалистов по всей стране, чтобы предложить им работу. В России даже стали появляться агентства, которые организовывают мероприятия, где кадровые специалисты могут встретиться со студентами, рассказали "Газете.
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