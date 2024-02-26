Речан: «Санкции США и ЕС против людей Шора дополняют усилия по реформированию правосудия»

Санкции Европейского союза и Соединённых Штатов Америки в отношении представителей бывшей партии «Шор» представляют собой дополнительные усилия в реформировании системы правосудия Молдовы, заявил премьер-министр Дорин Речан.
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