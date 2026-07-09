Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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СР потребовала ограничить приём на работу в полицию выходцев из азиатских стран

СР потребовала ограничить приём на работу в полицию выходцев из азиатских стран

Именно такой заголовок появился 8 июля на официальном сайте партии "Справедливая Россия".Дело в том, что группа депутатов-справороссов внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»".

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Комментарии
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Лариса Галахова
Мигранты из Республики СА и Закавказья табу для силовых органов. Кумовство у них в крови и там куда устраивается один, сразу подтягивания все их родственники и знакомые
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4 н.
Наталия ФионинаЗенова
Не ограничить, а запретить полностью!
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4 н.
Сергей Анисимов
Мигранты полицейские однозначно будут крышевать свои диаспоры. У них такое воспитание.
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3 н.