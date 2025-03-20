Мариинский театр впервые покажет в Москве постановку оперы Вагнера «Тристан и Изольда»

Премьера спектакля прошла 19 декабря в Петербурге В Москве, в концертном зале «Зарядье», Мариинский театр 25 и 26 марта представит оперу Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда», передает телеканал «Санкт-Петербург».
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