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3+ гола было забито в 5 из 6 матчей первого тура Лиги Pari. 8.00 – продление тренда во всех сегодняшних играх

Лишь в одном матче 1-го тура Лиги Pari было забито меньше 3 мячей. Тотал больше 2,5 прошел в 5 из 6 матчей, сегодня состоятся еще три игры.

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