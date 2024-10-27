Eni и BP возобновляют бурение на суше в Ливии после 10-летнего перерыва

Итальянская энергетическая компания Eni и британский нефтяной гигант BP возобновили геологоразведку в Ливии после 10-летнего перерыва, передает Reuters со ссылкой на сообщения ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC).
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