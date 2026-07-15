Захарова: ЕС одобрил атаки Киева, открыв новый этап переговоров с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытие Евросоюзом второго из шести переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС означает одобрение действий киевских властей, включая атаки против гражданского населения.
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