Пушков прокомментировал слова вице-президента Вэнса об администрации Байдена

Член Совфеда России Алексей Пушков дал оценку словам назначенного на пост вице-президента при будущем составе Белого Дома Джэя Венса по поводу выступления, в котором покидающий занимаемую должность лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден рассказал о своём правлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии