В Госдуму внесут законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более детьми

Изменения предлагают закрепить в Трудовом кодексе Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планируют внести в Государственную Думу законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращённой рабочей недели.