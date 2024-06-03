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Петербургский дневник

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В Госдуму внесут законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более детьми

Изменения предлагают закрепить в Трудовом кодексе Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планируют внести в Государственную Думу законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращённой рабочей недели.

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