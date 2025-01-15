Британцы заявили в опросе, что не удовлетворены работой Стармера

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency 64% жителей Великобритании считают, что премьер Соединенного Королевства Кир Стармер плохо справляется со собственными обязанностями на посту, который тот занимает.
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