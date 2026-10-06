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Царьград

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Инна Солдатенкова объявила о новых правилах микрозаймов с 2026 года

Инна Солдатенкова объявила о новых правилах микрозаймов с 2026 года

Аналитик Инна Солдатенкова сообщила, что с октября 2026 года вводятся ограничения на микрозаймы свыше 200% годовых при наличии двух таких кредитов.

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