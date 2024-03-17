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Иностранные наблюдатели обвинили западные СМИ во лжи о российских выборах

Вчера 351 прочитал Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не нашли нарушений на российских президентских выборах в Херсонской области, один из них пожаловался на лживое изображение России в западных СМИ, передает «РИА Новости».

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