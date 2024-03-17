Вчера 351 прочитал Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не нашли нарушений на российских президентских выборах в Херсонской области, один из них пожаловался на лживое изображение России в западных СМИ, передает «РИА Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии