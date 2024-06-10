Полпред президента в СФО Серышев представил врио главы Республики Алтай Турчака

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев в понедельник, 10 июня, представил временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака региональным политикам и общественности.
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