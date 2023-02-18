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Оскар де ла Хойя: «Мунгуйя может быть первым, кто нокаутирует Головкина»

Промоутер Оскар де ла Хойя, сотрудничающий с мексиканским средневесом Хайме Мунгуйя (41-0, 33 КО), заявил, что намеревается устроить своему подопечному  бой против чемпиона мира WBA Super/IBO в среднем весе Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) в этом году – Боем моей мечты для Хайме Мунгуйя был бы поединок с Геннадием Головкиным.

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