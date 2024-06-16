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Почему изображения Древнего Египта такие примитивные

Почему изображения Древнего Египта такие примитивные

Изображения, оставленные древними египтянами, хорошо известны всем со школьных уроков истории. При этом многих удивляет тот факт, что народ, создавший пирамиды и величественные храмы, так примитивно рисовал.

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