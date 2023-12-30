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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар Нурмагомедов вызвал Дейвисона Фигейредо на бой

«Дейвисон Фигейредо», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов, не выходивший в октагон с января-2023 после победы над Раони Барселосом.

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