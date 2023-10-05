Свиноводы выходят на облигационный рынок, чтобы нарастить и диверсифицировать бизнес

Воронежская ГК «Агроэко», входящая в первую пятерку производителей свинины (у группы 44 свинокомплекса, три комбикормовых завода и селекционно-генетические центры), с совокупной выручкой свыше 30 млрд рублей зарегистрировала на Московской бирже программу облигаций объемом до 15 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте.