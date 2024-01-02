В Эстонии вступил в силу закон о легализации однополых браков

В Эстонии с 1 января вступил в силу закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR "Согласно вступившему в силу закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола", - говорится в сообщении.