Военный эксперт Саблин рассказал, что изменит сокращение в армии Великобритании

Сокращение Великобританией стрелковых подразделений никак не повлияет на боеспособность Англии. Об этом ФАН рассказал политолог и военный эксперт Сергей Саблин, комментируя намерение министра обороны Бена Уоллеса заменить пехоту артиллерией.
Сокращение Великобританией стрелковых подразделений никак не повлияет на боеспособность Англии. Об этом ФАН рассказал политолог и военный эксперт Сергей Саблин, комментируя намерение министра обороны Бена Уоллеса заменить пехоту артиллерией.
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