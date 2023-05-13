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Военный эксперт Саблин рассказал, что изменит сокращение в армии Великобритании

Военный эксперт Саблин рассказал, что изменит сокращение в армии Великобритании

Сокращение Великобританией стрелковых подразделений никак не повлияет на боеспособность Англии. Об этом ФАН рассказал политолог и военный эксперт Сергей Саблин, комментируя намерение министра обороны Бена Уоллеса заменить пехоту артиллерией.

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