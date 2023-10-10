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На ходовые испытания вышла модель Audi e-tron RS 6

На ходовые испытания вышла модель Audi e-tron RS 6

﻿﻿Мощных электромобилей становится все больше – среди моделей Audi уже есть седан e-tron GT, который создан на базе Porsche Taycan и в топовой версии RS имеет суммарную мощность 475 киловатт (646 лошадиных сил).

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