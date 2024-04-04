Рудковская появилась на публике в одежде, скрывающей животик, после новостей о беременности

Несколько дней назад в источнике «Звездач» появилась информация о семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которые, как оказалось, мечтают о еще одном ребенке и даже работают над вопросом новой беременности.
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