Орбан выразил благодарность Трампу за закрытие USAID

Президент США Дональд Трамп раскрыл «темный заговор», связанный с деятельностью USAID (организация, признанная нежелательной в РФ), заяввил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 февраля на своей странице в соцсети Х.
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