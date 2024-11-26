"Грозит дефицитом". Эксперты оценили попытки депутатов уменьшить цены на квартиры

Собеседник amic.ru отметил, что в условиях высокой инфляции и экономической нестабильности жилищный рынок может решать далеко не все В Госдуме решили сбить цены на жилплощадь, а заодно урезать сверхдоходы застройщиков, устранив необоснованные надбавки.