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"Грозит дефицитом". Эксперты оценили попытки депутатов уменьшить цены на квартиры

"Грозит дефицитом". Эксперты оценили попытки депутатов уменьшить цены на квартиры

Собеседник amic.ru отметил, что в условиях высокой инфляции и экономической нестабильности жилищный рынок может решать далеко не все В Госдуме решили сбить цены на жилплощадь, а заодно урезать сверхдоходы застройщиков, устранив необоснованные надбавки.

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