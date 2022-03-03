Падение детали ракеты на Луну спрогнозировал студент из Приморья совместно с учеными

Падение объекта WE0913A на Луну подтвердили студент Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета (ИНТиПМ ДВФУ) Тимур Ноздрачев и ученые Института прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН) в составе международного коллектива.