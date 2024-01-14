Севастопольский ученый получила благодарственное письмо от губернатора города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев наградил Благодарственным письмом за добросовестный труд и высокий профессионализм доцента кафедры «Востоковедение и африканистика» СевГУ Дарью Маковскую на мероприятии по подведению итогов работы в области национальной политики за год.