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Жамнов о 5:2 с «Сочи»: «Когда повели в третьем периоде, появилась какая-то вальяжность и чуть отдали инициативу. Но в целом ребята – молодцы»

«Думаю, что игра складывалась для нас неплохо. В целом ребята неплохо начали этот матч – понимали, что соперник достаточно серьезный, и настраивались на него.

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