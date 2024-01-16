6 самых цепляющих мультфильмов на фольклорной основе

18 января в кинотеатрах выходит незабываемый шедевр японского аниматора Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке», которая, как и все творчество мастера, пропитана отсылками к японской мифологии и древним легендам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии