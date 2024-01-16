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6 самых цепляющих мультфильмов на фольклорной основе

6 самых цепляющих мультфильмов на фольклорной основе

18 января в кинотеатрах выходит незабываемый шедевр японского аниматора Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке», которая, как и все творчество мастера, пропитана отсылками к японской мифологии и древним легендам.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Хороший бы получился мультфильм на такой реальной основе? https://www.shkolazhizni.ru/prozazhizni/articles/98122/
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18 час.

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