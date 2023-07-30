Газета.ру

8 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Этот Сунак на самом деле дурачок ? Суд вынес приговор, апелляция отклонена, а он лепечет про немедленное освобождение ?Премьер Британии ...
  • Эдуард Щетинин
    Ему дадут пару лотков яиц и домой отпустят.Посольство РФ в Т...
  • лина любимцева
    ПОКА есть этот пресловутый "ордер на арест" Путина, ему ездить никуда не нужно!! "Береженого Бог бережет"... А от эти...Песков заявил, чт...

Frontiers: кофе улучшает когнитивные способности не за счет кофеина

Frontiers: кофе улучшает когнитивные способности не за счет кофеина

Известно, что кофе положительно влияет на когнитивные способности. Ранее ученые считали, что этот эффект обусловлен кофеином, однако ученые из университета Минью (Португалия) сравнили влияние кофе и чистого кофеина на умственные способности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх