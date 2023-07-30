Frontiers: кофе улучшает когнитивные способности не за счет кофеина

Известно, что кофе положительно влияет на когнитивные способности. Ранее ученые считали, что этот эффект обусловлен кофеином, однако ученые из университета Минью (Португалия) сравнили влияние кофе и чистого кофеина на умственные способности.
Известно, что кофе положительно влияет на когнитивные способности. Ранее ученые считали, что этот эффект обусловлен кофеином, однако ученые из университета Минью (Португалия) сравнили влияние кофе и чистого кофеина на умственные способности.
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