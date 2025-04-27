Бессмертие не за горами: футуролог Рэй Курцвейл предсказал революцию уже к 2030 году Ирина ВальковаНаука уверенно ведет человечество к тому, о чем раньше могли только мечтать писатели-фантасты: американский футуролог, бывший инженер Google Рэй Курцвейл заявил, что уже к концу 2030 года люди смогут прикоснуться к бессмертию.