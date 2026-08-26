Министр культуры открыла театральный сезон в "Максе" с пожеланиями успеха

Министр культуры поздравила с началом нового театрального сезона в "Максе". В обращении она отметила значимость театра для общества и подчеркнула поддержку отрасли со стороны Министерства, содействие региональным инициативам и помощи молодым профессионалам.
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