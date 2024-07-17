Micron начала рассылку образцов модулей памяти DDR5-8800 MRDIMM Компания Micron Technology объ...

Micron начала рассылку образцов модулей памяти DDR5-8800 MRDIMMКомпания Micron Technology объявила о старте рассылки образцов модулей памяти DDR5 MRDIMM (Multiplexed Rank Dual Inline Memory Module), специально разработанной для приложений ИИ и HPC.
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