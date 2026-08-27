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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковтун о переходе Петросян к Гончаренко: «Инна Германовна – очень сильный и опытный тренер. Желаю им большого успеха»

Призер чемпионатов Европы Максим Ковтун высказался о начале сотрудничества трехкратной чемпионки России Аделии Петросян с тренером Инной Гончаренко .

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