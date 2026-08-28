Президент поручил АСИ найти стимулы для инвестиций бизнеса в социальную сферу

Президент России Владимир Путин на VI форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде отметил вклад Агентства стратегических инициатив (АСИ) в развитие социальной ответственности бизнеса и подчеркнул важность участия предпринимателей в проектах, от которых зависит качество жизни россиян.
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