Президент поручил АСИ найти стимулы для инвестиций бизнеса в социальную сферу

Президент России Владимир Путин на VI форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде отметил вклад Агентства стратегических инициатив (АСИ) в развитие социальной ответственности бизнеса и подчеркнул важность участия предпринимателей в проектах, от которых зависит качество жизни россиян.