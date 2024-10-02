Зимой из Омска можно будет улететь в Египет. Как сообщили в местном аэропорту, полетная программа в Хургаду продлена на ноябрь и декабрь.
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Зимой из Омска можно будет улететь в Египет. Как сообщили в местном аэропорту, полетная программа в Хургаду продлена на ноябрь и декабрь.