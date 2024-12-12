Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за нормализацию отношений с Россией, заявив, что Запад решил воспользоваться российско-украинским конфликтом для ослабления Москвы, но санкции оказались неэффективными.
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