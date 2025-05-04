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Алаудинов: иностранные наёмники ВСУ в Курской области убивали даже детей

Алаудинов: иностранные наёмники ВСУ в Курской области убивали даже детей

Иностранные наёмники проявляли наибольшую жестокость к мирному населению Курской области и убивали даже детей, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

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