Алаудинов: иностранные наёмники ВСУ в Курской области убивали даже детей

Иностранные наёмники проявляли наибольшую жестокость к мирному населению Курской области и убивали даже детей, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии