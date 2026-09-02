Ямал вошел в топ-3 регионов Урала по комплексному развитию территорий

Ямало-Ненецкий автономный округ занял третье место в рейтинге уральских регионов по количеству находящихся на стадии реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).
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