«Вы кушаете, потому что мы, армяне, вас кормим»

W

Walery

А армяне кормят "весь Советский Союз"... - интересно чем они кормили? Сами в Армении голодают - ничего своего производить не могут и пахотной зели у них почти нет. Почему все армяне сегодня живут и кушают в России? Всех не культурных тупых армян надо выселить в Армению которая скоро станет Евросоюзом!!! Пусть там радуются!