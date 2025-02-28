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«Вы кушаете, потому что мы, армяне, вас кормим»

«Вы кушаете, потому что мы, армяне, вас кормим»

Мой Нижний Новгород Дерзким армянином оказался преподаватель Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета Авакян Эрик ВиленовичПо словам сотрудников магазина, двое мужчин ругались матом на кассе самообслуживания, на что продавец сделала им замечание, в ответ она услышала оскорбления.

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Комментарии
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Николай Першин
Своего спасения от геноцида мусульман, армяне не забудут, не простят.
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13 час.
W
Walery
А армяне кормят &quot;весь Советский Союз&quot;...  - интересно чем они кормили? Сами в Армении голодают - ничего своего производить не могут и пахотной зели у них почти нет.  Почему все армяне сегодня живут и кушают в России?  Всех не культурных тупых армян надо выселить в Армению которая скоро станет Евросоюзом!!! Пусть там радуются!
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10 час.
Анатолий Анатольев
Водителя лишить прав на 100 лет или расстрелять за попытку УБИЙСТВА пассажиров!! Ну не МРАЗЬ?
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9 час.
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