Мой Нижний Новгород Дерзким армянином оказался преподаватель Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета Авакян Эрик ВиленовичПо словам сотрудников магазина, двое мужчин ругались матом на кассе самообслуживания, на что продавец сделала им замечание, в ответ она услышала оскорбления.
«Вы кушаете, потому что мы, армяне, вас кормим»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Першин
Своего спасения от геноцида мусульман, армяне не забудут, не простят.
Ответить
13 час.
W
Walery
А армяне кормят "весь Советский Союз"... - интересно чем они кормили? Сами в Армении голодают - ничего своего производить не могут и пахотной зели у них почти нет. Почему все армяне сегодня живут и кушают в России? Всех не культурных тупых армян надо выселить в Армению которая скоро станет Евросоюзом!!! Пусть там радуются!
Ответить
10 час.
Анатолий Анатольев
Водителя лишить прав на 100 лет или расстрелять за попытку УБИЙСТВА пассажиров!! Ну не МРАЗЬ?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии