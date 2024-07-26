58% французов не захотели видеть Люси Касте во главе правительства Франции

Опрос общественного мнения во Франции показал, что более половины французов были категорически против назначения на пост премьер-министра страны представителя альянса левых, 25 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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