Оставит без работы: аналитики Goldman Sachs полагают, что ChatGPT заменит 300 миллионов человек в США и Европе

Похоже, опасения того, что роботы или программные решения могут заменить людей, вполне обоснованы. В Goldman Sachs полагают, что развитие ChatGPT и других чат-ботов с искусственным интеллектом могут оставить без работы сотни миллионов человек.
Похоже, опасения того, что роботы или программные решения могут заменить людей, вполне обоснованы. В Goldman Sachs полагают, что развитие ChatGPT и других чат-ботов с искусственным интеллектом могут оставить без работы сотни миллионов человек.
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