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Венеция снова разделась: почему звёзды выбирают прозрачные платья

Венеция снова разделась: почему звёзды выбирают прозрачные платья

На красных дорожках снова стало слишком много прозрачного. В Венеции это особенно заметно: одна за другой звёзды появляются в платьях, которые оставляют довольно мало пространства для фантазии.

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