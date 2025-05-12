FT: на правительство Британии подали в суд за поставки Израилю деталей для F-35

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Активисты палестинской правозащитной организации Al-Haq выступили с иском в лондонском Высоком суде против британского министерства бизнеса и торговли из-за поставок Соединенным Королевством Израилю критически важных деталей для боевых самолетов F-35.
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