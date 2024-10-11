Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска планируют повысить

Окончательное решение примут после экономической экспертизы. Стоимость проезда в метро, троллейбусах, автобусах и трамваях может вырасти до 40 рублей.
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