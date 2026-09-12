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«Зенит» выиграл 3 из 4 последних матчей. Дальше – выезды к «Балтике» и «Краснодару»

« Зенит » выиграл три из четырех последних матчей. Петербуржцы дома победили «Локомотив» в 8-м туре  Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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