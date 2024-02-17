«Дорога смерти» из Авдеевки в трупах нацистов, ВСУ бросают раненых, чтобы вырваться из окружения: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ ночь на сегодняшний день, без единого командного решения, отдельные группы украинских военных начали оставлять Авдеевку.