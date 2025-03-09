Трамп перевернул глобальную доску

Поздравляю вас, Россия победила в СВО. Тут возникает вопрос: а где же триколор на здании Рады, акт безоговорочной капитуляции, парад на площади Октябрьской революции в Киеве? Евгений Огородников, редактор отдела рейтинги журнала «Монокль»читайте на monocle.