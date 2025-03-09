Поздравляю вас, Россия победила в СВО. Тут возникает вопрос: а где же триколор на здании Рады, акт безоговорочной капитуляции, парад на площади Октябрьской революции в Киеве? Евгений Огородников, редактор отдела рейтинги журнала «Монокль»читайте на monocle.
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