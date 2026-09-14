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Царьград

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"Пока молчал - всё было хорошо": Поплавская резко высказалась о Shaman

"Пока молчал - всё было хорошо": Поплавская резко высказалась о Shaman

Актриса Яна Поплавская заявила, что певец Shaman сам разрушил репутацию скандальными выходками. По её мнению, пока артист молчал, всё шло хорошо, но эпатажное поведение лишило его статуса героя, способного вести за собой людей.

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