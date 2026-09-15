У петербуржца конфисковали BMW 520 после опасного дрифта на перекрёстке

В Санкт-Петербурге осудили водителя BMW за ночной дрифт на проспекте Пятилеток. Мужчина лишился автомобиля, как сообщает «Петербургский дневник».
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